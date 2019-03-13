تعرف على الدول التي منعت تحليق بوينغ 737 ماكس في أجوائها

انضمّ العراق ولبنان والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وهونغ كونغ، وفيتنام، ونيوزيلندا اليوم الأربعاء، إلى قائمة الدول التي قررت وقف تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 ومنعها من الهبوط أو التحليق في أجوائها.

من جهتها، أعلنت هيئة الطيران المدني في مصر منع عبور وهبوط الطائرة في الأجواء والموانئ المصرية، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الركاب.

أما السعودية أعلنت في تغريدة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عدم امتلاكها طائرات من طراز بوينغ ضمن أسطولها 737.

وقال متحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنه لا توجد طائرات من طراز بوينج 737 ماكس مسجلة لدى المملكة.

وأضاف المتحدث أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.

وكانت سلطنة عمان أعلنت أمس وقف تشغيل الطائرة المذكورة على الرحلات المتجهة إلى مطارات السلطنة أو منها، كما أوقفت شركة الخطوط الملكية المغربية مؤقتا تشغيل تلك الطائرة.

وأعلنت وكالة سلامة الطيران المدني الأوروبية أمس أنّ الاتحاد الأوروبي قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات المدنية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وذلك بعد أن أعلنت عدّة دول أوروبية منها النرويج وبلجيكا وهولندا وإيطاليا إغلاق مجالاتها الجوية أمام تلك الطائرة كإجراء احترازي بعد الكارثة الجوية الأثيوبية الأخيرة يوم الأحد الماضي.

وفي السياق ذاته، علّقت سنغافورة وأستراليا عمليات كل طائرات بوينغ من الطراز المذكور من وإلى مطارات البلدين أمس كما قررت إندونيسيا والصين منع تحليق أسطولهما من هذا الطراز من الطائرات، كما علّقت شركات مكسيكية وبرازيلية وأرجنتينية العمل بهذه الطائرة التي سجّلت حادثتين كارثيتين في أقل من خمسة أشهر.

لكن شركات طيران كبيرة من أمريكا الشمالية إلى الشرق الأوسط ما زالت تستخدم طائرات 737 ماكس. وقال وزير النقل الكندي مارك جارنو إنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات بمجرد معرفة سبب تحطم الطائرة الإثيوبية.

وقالت شركة ساوثوست إيرلاينز التي تشغل أكبر أسطول من طائرات 737 ماكس 8 إنها ما زالت واثقة في سلامة كل طائرات بوينج التي تملكها.

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وخسرت شركة بوينغ، أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم، مليارات الدولارات من قيمتها السوقية حيث هبط سهمها خمسة بالمئة بداية الأسبوع عند الإغلاق بعد أن تراجع 13.5 بالمئة خلال التداول.

وبعد يوم من سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في حادث أودى بحياة كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، أكدت الولايات المتحدة على أن التحليق بهذه الطائرات آمن.

وعثر المحققون في إثيوبيا على الصندوقين الأسودين للطائرة ما يعني توفّر معلومات عما حدث قبل أن تهوي فوق أرض زراعية بعد إقلاعها بدقائق.

وفي ضوء كون الصندوقين الأسودين في حالة جيدة، فإن من الممكن معرفة سبب التحطم بسرعة لكن استكمال التحقيق يستغرق عاما في العادة.

وأصدرت بوينغ بيانا قالت فيه إنها كانت تعمل مع إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في أعقاب حادث الطائرة الإندونيسية لتطوير برمجيات التحكم في الرحلة الجوية على أن يتم تزويد أسطول طائرات 737 ماكس بها خلال أسابيع.

وأكدت بوينغ أنها ستزود طائرات 737 ماكس 8 بتحديث للبرمجيات وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إدارة الطيران الاتحادي أنها ستأمر "بتغييرات في تصميم" الطائرة بحلول أبريل نيسان.

وماكس 8 هو الطراز الجديد من طائرات بوينج 737، طائرة الركاب الأفضل مبيعا في العالم. ومحركات هذا الطراز أكبر، كما أنه أقل استخداما للوقود ودخل الخدمة عام 2017.