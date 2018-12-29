مطعم في واشنطن يقدم الشطائر مجاناً لموظفي الحكومة بعد إغلاقها جزئياً

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ربما تواجه الحكومة الاتحادية الأمريكية إغلاقا جزئيا لكن مطعما للبرغر في واشنطن العاصمة يواصل عمله ويقدم وجبات مجانية للموظفين الحكوميين المتأثرين بهذا القرار. ويقول بيتر تابيبيان صاحب مطعم زي-برغر إنه كان يقدم البرجر مجانا قبل خمسة أعوام خلال إغلاق الحكومة عام 2013. في ذلك الحين استمر الإغلاق لأكثر من أسبوعين وكاد أن يتسبب في إفلاس تابيبيان حين وزع أكثر من 15 ألف شطيرة برغر مجانا.

ويضيف "ليتنا نستطيع أن نأتي بالساسة إلى مطعم زي-برغر ليتناولوا شطيرة شهية ويتوصلوا إلى حل ليعيدوا هؤلاء الناس الطيبين إلى عملهم لأننا نتأذى حقا عندما يكون كل هؤلاء الموظفين الحكوميين بلا عمل في هذه العطلات دون أن يعلموا متى سيتمكنون من العودة لوظائفهم".