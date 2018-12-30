رغم عزله.. حارس ماكرون يدافع عن استخدامه جوازي سفر دبلوماسيين

اعترف المعاون الأمني السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد بأنه لا يزال يسافر بجوازين دبلوماسيين، وذلك على الرغم من إقالته في صيف هذا العام بعد أن أثار تعامله العنيف مع محتج فضيحة سياسية.

وبعد إقالته على أثر ظهور تسجيل مصور له وهو يضرب محتجا يوم عيد العمال، جرى تسليط الضوء مجددا على ألكسندر بينالا في فرنسا هذا الأسبوع في إطار التدقيق في عمل استشاري يضطلع به في الآونة الأخيرة واستخدامه جوازي السفر الدبلوماسيين دون إذن.

وتحولت فضيحة بينالا الأولى إلى صداع كبير لماكرون بعد ما يزيد قليلا عن عام من توليه السلطة، وذلك عقب ما واجهه من انتقادات لتحركه البطيء للغاية إزاء ما أقدم عليه عضو في دائرته المقربة. وتراجعت شعبية ماكرون منذ ذلك الحين.

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وقال بينالا في مقابلة مع صحيفة (جورنال دي ديمانش) الأسبوعية يوم الأحد إنه سيعيد جوازي السفر الدبلوماسيين خلال الأيام المقبلة، ورفض اتهامات بأنه كان يحاول نوعا ما الاستفادة من وضعه السابق بجانب الرئيس عن طريق استخدام الجوازين أو في عمله الاستشاري.