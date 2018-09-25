"الفضائح" تلاحق كبير حراس ماكرون السابق ألكساندر بينالا

في حلقة جديدة من سلسلة فضائح تلاحق كبير حراس ماكرون السابق ألكساندر بينالا، نشر موقع ميديا بار الفرنسي صورة سيلفي لبينالا الذي أثار أزمة في البلاد منذ فترة على خلفية ظهوره في تسجيل مصور، وهو يضرب أحد المحتجين خلال التظاهرات الخاصة بيوم عيد العمال في الأول من أيار /مايو الماضي وأثار عاصفة سياسية حيث وضع رهن الاعتقال على خلفية اتهامه باستخدام العنف.

نحو فضيحة جديدة؟

هذه الصورة ليست صورة عادية، أو مجرد سيلفي لمجموعة أصدقاء، هذه الصورة قد تكون باباً لأزمة متجددة، فبينالا يظهر في الصورة حاملاً سلاحاً بعد اجتماع للمرشحين للرئاسة في الثامن والعشرين من نيسان أبريل من العام الماضي دون رخصة، فبطبيعة الحال لم يكن عمله في الإليزيه قد بدأ بعد وبالتالي لم يكن يملك حق حمل السلاح.