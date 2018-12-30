زعيم كوريا الشمالية يسعى لمزيد من اللقاءات مع نظيره الجنوبي العام المقبل

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ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.