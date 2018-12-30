ذكر مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن يوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عبر عن رغبته في عقد مزيد من لقاءات القمة مع الرئيس مون العام المقبل لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
زعيم كوريا الشمالية يسعى لمزيد من اللقاءات مع نظيره الجنوبي العام المقبل
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وبعث كيم برسالة إلى مون يوم الأحد احتفاء بالتحسن الكبير في العلاقات بين بلديهما الذي أشرفا عليه هذا العام وشمل عقد ثلاثة اجتماعات بعد سنوات من المواجهة اتسمت بإجراء بيونغيانغ سلسلة من التجارب النووية والصاروخية.
وقال مكتب مون إن كيم عبر عن أسفه لعدم زيارة سول هذا العام مثلما اتفق عليه مع مون في قمتهما الثالثة ببيونغيانغ في أيلول/ سبتمبر وإنه أبدى "عزماً قوياً" على القيام بها في المستقبل في الوقت الذي يواصل فيه مراقبة الوضع.
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