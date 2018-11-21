انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ رئيساً جديداً للإنتربول

قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) على تويتر إنها انتخبت الكوري الجنوبي كيم جونغ يانغ يوم الأربعاء ليكون رئيسها المقبل.

جاء انتخاب كيم، الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الإنتربول، لتولي الرئاسة لولاية تستمر عامين خلال المؤتمر السنوي للمنظمة في دبي.

وكان كيم المرشح المفضل للولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد ورود أنباء عن ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك للمنصب.

وهددت عدة دول غربية بالانسحاب من المنظمة حال انتخاب بروكوبتشوك كما أصدر مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بياناً يعارضون فيه انتخاب بروكوبتشوك وهو ما اعتبره المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "تدخلاً من نوع معين في العملية الانتخابية لمنظمة دولية".