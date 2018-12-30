شاهد: بوتين يخوض مباراة هوكي على الجليد مع وزير دفاعه في الساحة الحمراء

وعقدت المباراة في حلبة للتزلج على الجليد بالقرب من جدران الكرملين.

وشارك في المباراة كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وبطلي هوكي الجليد فياتشيسلاف فيتيسوف وبافيل بوري.

المباراة جزء من "دوري الهوكي الليلي للهواة" التي أسسها بوتين نفسه مع أبطال هوكي مخضرمين في العام 2011.

يلعب بوتين عادة مباراة هوكي على الجليد مرة واحدة على الأقل كل عام.

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