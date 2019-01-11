أستراليا تتعافى سريعا وتهزم فلسطين بثلاثية في كأس آسيا

أحرزت أستراليا حاملة اللقب هدفين في غضون دقيقتين لتهزم المنتخب الفلسطيني 3-صفر وتتعافى سريعا من هزيمتها الأولى في كأس آسيا لكرة القدم يوم الجمعة.

وسجل جيمي مكلارين الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 18 وأضاف أوير مابيل هدفا آخر بتسديدة من مدى قريب بعد دقيقتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل البديل أباستولوس جيانو الهدف الثالث بضربة رأس.

وتعرضت أستراليا لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام الأردن في بداية رحلة الدفاع عن اللقب لكنها ظهرت بشكل أفضل أمام فلسطين وخرجت بالنقاط الثلاث.

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وبات رصيد أستراليا ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية وبفارق نقطتين عن سوريا وفلسطين بينما يملك الأردن ست نقاط وأصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر.

وفي الجولة الثالثة سيلعب المنتخب الفلسطيني مع غريمه وجاره الأردني بينما تلتقي سوريا مع أستراليا يوم الثلاثاء.