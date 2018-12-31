شاهد: بكين تودع العام 2018 وتستقبل العام الجديد باحتفالات ضخمة

ودعت العاصمة الصينية بكين العام 2018 واستقبلت العام 2019 الثلاثاء باحتفال أمام "المكعب المائي" في الملعب البحري الذي خصص لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2008، وأحد ملاعب الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2020. وتضمن الاحتفال الرائع على خشبة المسرح رقصات الدببة القطبية العملاقة والباندا جنبا إلى جنب مع الراقصات اللواتي ارتدين الأزياء التقليدية. ولا يتم الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة على نطاق واسع في الصين لأن البلد يحتفل بالسنة القمرية الجديدة المقررة بحسب في شهر فبراير/ شباط المقبل.