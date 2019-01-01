نصري ينتقل إلى وست هام بعد انتهاء إيقافه بسبب المنشطات

ويتدرب لاعب وسط ارسنال ومانشستر سيتي السابق مع وست هام منذ الشهر الماضي ويمكنه العودة للملاعب بداية من يوم الثلاثاء.

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين التعاقد مع سمير نصري لنهاية الموسم بعدما أنهى لاعب الوسط الفرنسي عقوبة الإيقاف لمدة 18 شهرا بسبب تعاطي المنشطات.

وقال نصري لموقع وست هام يونايتد على الانترنت "تختار ناديا ومشروعا بسبب طموحه وأعتقد أن وست هام يملك كل المقومات ليصبح واحدا من أكبر أندية لندن.

"أعود إلى الدوري الأقوى في العالم وفي صفوف فريق طموح ومع مدرب أعرفه جيدا. أشعر بحماس شديد".

وأضاف النادي أنه يملك خيار تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما لعام إضافي.

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وتعرض نصري لعقوبة الإيقاف لمدة ستة شهور في البداية لاستخدامه طريقة علاج محظورة مدرجة ضمن قائمة الممنوعات الخاصة بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لكن مدة الإيقاف زادت إلى 18 شهرا في أغسطس اب الماضي بسبب طعن لجنة القيم والانضباط في الاتحاد الأوروبي للعبة.

ولعب نصري في ارسنال بين عامي 2008 و2011 ثم انضم إلى مانشستر سيتي ليساهم في فوزه بلقبين للدوري واخر لكأس رابطة الأندية الإنجليزية قبل ابتعاده عن الفريق مع تولي بيب جوارديولا المسؤولية.

وانضم الدولي الفرنسي السابق لاشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في 2016 قبل انتقاله بشكل دائم إلى انطاليا سبور التركي الذي رحل عنه بالتراضي في يناير كانون الثاني.