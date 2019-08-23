إيقاف لاعب هوكي الجليد كوزنتسوف دولياً أربع سنوات بسبب الكوكايين

قال الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يوم الجمعة إنه أوقف اللاعب الروسي يفغيني كوزنتسوف لمدة أربع سنوات بعد اكتشاف مادة الكوكايين في عينة للمنشطات.

وقال كوزنتسوف (27 عاما) الذي يلعب بصفوف واشنطن كابيتالز في دوري المحترفين بأمريكا الشمالية إنه يتقبل العقوبة.

وذكر في بيان بموقع فريقه على الانترنت "تمثيل بلدي كان أمرا مقربا إلى قلبي دائما وافتخر به ومن الصعب تحمل عدم ارتداء قميص المنتخب لأربع سنوات".

وتتبع بطولة دوري المحترفين بأمريكا الشمالية والاتحاد الدولي للعبة قواعد مختلفة في مكافحة المنشطات ولا يعتبر الكوكايين من المواد المحفزة للأداء بالنسبة لدوري المحترفين لذا ستمنع العقوبة كوزنتسوف من خوض منافسات دولية فقط مثل الأولمبياد وكأس العالم.

وقال كابيتالز إنه "محبط" من تطور الموقف لهذا الحد بينما قال الاتحاد الروسي للهوكي إنه يعارض استخدام المواد المحظورة رياضيا.

وسجل كوزنتسوف 21 هدفا وقدم 51 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي وتوج بلقب الدوري مع كابيتالز في 2018 وتسري عقوبته حتى 12 يونيو - حزيران 2023.

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