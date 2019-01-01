شاهد: السلام عنوان لاحتفالات الفاتيكان بالعام الجديد

احتفل الفاتيكان باليوم العالمي للسلام، الموافق للفاتح من يناير-كانون الثاني، وهو التقليد الذي دأبت الكنيسة الكاثوليكية على تنظيمه منذ العام 1968 في عهد البابا بولس السادس. وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية هذا اليوم يوما عالميا للسلام.

واستقبل البابا فرنسيس آلاف المؤمنين خلال الاحتفالات التي شهدتها ساحة كاتدرائية القديس بطرس حيث دعا البابا خلال قداس العام الجديد الجميع إلى العمل من أجل إحلال السلام في العالم، مؤكدا أنّ السياسة الحميدة يجب أن تكون دائما في خدمة السلام ومن أجل نشر السلام.

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وخاطب الحبر الأعظم آلاف المؤمنين الذين احتشدوا في الساحة ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود لكي يعمّ الخير وتنتهي الشرور. وتحسر البابا على زوال الاتحاد من العالم، وحذّر من السعي وراء الأرباح المادية، التي لا تفيد إلاّ فئة قليلة من الناس. وقال بالمناسبة: "كم من تشتت وانزواء حولنا. العالم متصل بالكامل، ومع هذا يبدو تقطع الأواصر في تزايد".

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وكان من بين المشاركين أعداد كبيرة من اللاجئين الذين اضطرتهم الحرب إلى الاستفادة من مشروع "سانت إيجيديو" الخاص بخلق "ممرات إنسانية" لنقل اللاجئين إلى أوروبا حتى لا يضطروا إلى المخاطرة والقيام برحلات بحرية أو برية محفوفة بالمخاطر.

الشابة السورية ياسمين عبد العظيم التي استفادت من مشروع سانت إيجيديو للممرات الإنسانية قالت: "أتمنى أن ينتشر السلام في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام الجديد، أتمنى السلام لكل العالم، والسلام لأضعف الناس. أنا ممتنة للغاية لمشروع الممرات الإنسانية الذي نظمته مجموعة سانت إيجيديو، والذي جئت بفضله إلى إيطاليا. شكرا لأوروبا التي فتحت لنا أبوابها. نحن نعيش الآن حياة سلام".