تباطؤ نمو الإنفاق وارتفاع للإيرادات في موازنة دبي 2019

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قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم الثلاثاء إن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.