شاهد: لندن ترحب بالعالم خلال استعراض العام الجديد

تحت شعار "لندن ترحب بالعالم"، شارك أكثر من 10 آلاف شخص قدموا من مختلف أنحاء العالم في استعراض العاصمة البريطانية الذي يقام كل عام احتفالا بالعام الجديد. وشهد الاستعراض فرق رقص وفرق موسيقى إضافة إلى نماذج مصغرة لسيارات وقطارات بخارية وعرائس تتبادل كرة مضرب.

ولهذا الحدث السنوي روابط قوية بالولايات المتحدة، والدليل في تظاهرة هذا العام تواجد مشجعات ملاعب على الطريقة الأميركية إضافة إلى سيارة أجرة لمدينة نيويورك صفراء اللون، وهو مشهد نادر في عاصمة الضباب التي تشتهر بسيارات الأجرة السوداء.

وإضافة إلى عروض الرقص والموسيقى والمركبات الآلية بجميع أنواعها، ينظم استعراض لندن منافسة على مستوى الأحياء السكنية في لندن لاختيار الموضوع الأكثر أهمية خلال العام، ويحصل الفائز على جائزة نقدية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني توجه إلى الأعمال الخيرية.

استعراض لندن الخاص بالاحتفال ببداية العام ظهر منذ العام 1987، وأصبحت هذه التظاهرة من أهم احتفالات رأس السنة في العاصمة البريطانية.