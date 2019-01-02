شاهد: "بودابست عاصمة الرياضة الأوروبية 2019"

مارس المئات من المجريين مختلف الرياضات الشتوية على أكبر وأقدم حلبة تزحلق في الهواء الطلق في أوروبا تقع في وسط بودابست. العاصمة المجرية أصبحت رسميا العاصمة الأوروبية للرياضة لعام 2019. هذا الحدث يهدف بالدرجة الأولى لنشر فكرة اللعب النظيف والروح الرياضية وكذلك تشجيع المزيد من سكان المدينة على اعتماد حياة نشطة.

المتزلجون من الأطفال والبالغين استمتعوا طيلة اليوم بحفلات موسيقية مجانية مع ممارسة بعض الرياضات الشتوية الأكثر شعبية كالهوكي على الجليد والكرلينغ والتزحلق على الجليد والباندي، إحدى الرياضات الاسكندنافية القديمة التي تحظى بشعبية كبيرة في البلدان الإسكندنافية وروسيا والتي تشبه الهوكي على الجليد.

حلبة التزحلق في بودابست تقام منذ العام 1870 على بحيرة حقيقة، يمكن للزوار الإبحار فيها على متن قوارب في فصل الصيف وهي مصنفة ضمن قائمة أفضل الأماكن السياحية في أوروبا من طرف موقع لونلي بلانيت.

ولدى استلام بودابست لقب العاصمة الأوروبية للرياضة لعام 2019 من طرف اتحاد العواصم والمدن الأوروبية الرياضية، وافقت إدارة التزحلق على الجليد مع مجلس المدينة على دعم برنامج تعليم الأطفال رياضة التزحلق.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

اتحاد العواصم والمدن الأوروبية الرياضية، هي جمعية غير ربحية مقرها في بروكسل. تتكفل الجمعية سنويًا بمنح العواصم والمدن والمجمعات لقب مدينة الرياضة والإعتراف بمجهودات السلطات في سبيل ترسيخ روح الرياضة وذلك وفقًا لبعض المبادئ كالمسؤولية والأخلاق والإدراك بأن الرياضة هي عامل توحيد المجتمع وتحسين نوعية الحياة وغيرها.

ويفرض هذا اللقب على المدينة المعنية تنظيم ما لا يقل عن 365 حدثا رياضيا، بما في ذلك الأحداث المحلية والإقليمية والوطنية والدولية.