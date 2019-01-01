شاهد: مزرعة لتربية طيور النعام في السليمانية بالعراق

مزرعة لطيور النعام في ضواحي السليمانية بالعراق، مشهد غير مألوف، ولكن المشروع يشهد نجاحا يوما بعد يوم. لقد تمّ احضار هذه الطيور على شكل بيض وفراخ من افريقيا وأستراليا، ويبدو أنّ التجربة لقيت نجاحا حسب مربي طيور النعام عطا فارس الذي قال: "بحكم خبرتي فإن بيئة إقليم كردستان مناسبة لتربية هذا النوع من الحيوانات. ستكون تجربة طويلة الأمد. أعتقد أن الأمر يمثل نجاحاً بالنسبة للإقليم، لأنه سيكون مصدرا للتزود باللحوم".
عطا فارس أكد أنّ طيور النعام تحتاج إلى الكثير من الاهتمام بسبب فضولها، فهي غالبا ما تنجذب إلى الأشياء والأجسام التي تلمع في الأرض على غرار قطع المعادن والزجاج، وتلتهمها، وغالبا ما يتسبب ذلك في موتها.
وحسب صاحب المزرعة فقد تضاعف عدد الطلبات على لحم النعام ليس في السليمانية والمناطق المجاورة فحسب، وإنما في العاصمة بغداد أيضا حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم النعام إلى 15 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 12 دولار أميركي. ولا يتوفر لحم النعام في جميع الأسواق والمطاعم والمقصبات، وإنما يجب تقديم طلبات للمزارع التي تتكفل بتربية هذه الطيور للحصول عليه.
وتقدم بعض المطاعم في بغداد والسليمانية أطباق لحم النعام في قائمة الأطعمة التي يتمّ اعدادها، لكن الأمر نادر بعض الشيء.
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هذه الحيوانات مشاكسة نوعا ما، وهي تستهلك الكثير من الطعام، وتحتاج للكثير من العناية، لذلك فتربيتها مكلفة للغاية حسب صاحب المزرعة، الذي أكد أنّ طيور النعام تعشق تناول الكرفس بشكل خاص.
عبد الكريم، صاحب المشروع قال: "في الواقع، النعام يحتاج إلى الكثير من الطعام، والمشروع ليس مشروعا لمدة عام أو عامين، وإنما سيستغرق وقتا طويلا. الحمد لله، الأمور بخير، ونتلقى الكثير من الطلبات حتى من بغداد. إننا نزود المطاعم والمحلات باللحوم، وقمنا بإنشاء سوق لهذا الغرض.
ويتراوح سعر بيضة النعام التي قد يصل وزنها لكيلوغرام بين 380 و400 ألف دينار عراقي، أما فرخ النعامة الواحد الذي يصل عمره لشهر فيصل سعره إلى مليون دينار. وفضلا عن فوائد النعامة الغذائية يمكن الاستفادة أيضا من ريشها.
للتذكير تربية النعامة في المزارع من الأمور الصعبة لأنّ هذه الطيور تحتاج إلى عناية ومتابعة يومية، فهي تتغذى على أعلاف خاصة وتحتاج إلى مساحات واسعة للتحرك بكلّ حرية.