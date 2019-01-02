ترامب يهاجم رومني عضو مجلس الشيوخ الجديد بعدما انتقد سياساته

وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أشار رومني إلى أن ترامب "أثار استياء حول العالم" وقال إن رئاسته "تهاوت بشدة في ديسمبر".

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفيقه الجمهوري ميت رومني من التغريد خارج السرب وطالبه بأن يكون "عضوا في الفريق" بعدما انتقد المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس الشيوخ الجديد أفعال الرئيس وشكك في شخصيته.

وتابع رومني الذي يبدأ عمله في مجلس الشيوخ يوم الخميس "سلوكه خلال العامين الماضيين إجمالا... دليل على أن الرئيس لم يرق إلى مستوى المنصب".

وكتب يقول "تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بلهاء لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية كلها أمور تحط من رئاسته".

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ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، لكن ترامب رد بعنف في تغريدة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء انتقد خلالها بقوة فشل رومني للوصول إلى البيت الأبيض في 2012.

وقال ترامب على تويتر "ها هو رومني قد بدأ، لكن بسرعة شديدة! السؤال سيكون هل هو فليك؟ أتمنى ألا يكون كذلك. كنت أود أن يركز ميت على أمن الحدود وأشياء كثيرة أخرى يمكن أن يكون مفيدا فيها. فزت بسهولة وهو لم يفز. عليه أن يكون سعيدا لكل الجمهوريين. كن عضوا في الفريق وفز!".

وكان ترامب يشير فيما يبدو إلى السناتور المنتهية فترته جيف فليك أحد المشرعين الجمهوريين الذين جاهروا بمعارضة ترامب وأثار حنق الرئيس.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن رومني للتعليق على تغريدة ترامب.