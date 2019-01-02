رومني: ترامب أثار الاستياء في أنحاء العالم ولم يرتق لمنصب الرئاسة

هاجم ميت رومني المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب مشيراً إلى أن الأخير أثار الاستياء في أنحاء العالم.

وكتب رومني يقول "تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بمثابة "الأبله" لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية كلها أمور تحط من رئاسته".

وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء عددا من القرارات التي اتخذها ترامب في ديسمبر كانون الأول.

وأضاف أن "كلمات وأفعال ترامب أثارت استياء في أنحاء العالم".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

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وقال رومني إن "سلوك ترامب في المجمل خلال العامين الأخيرين ... دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب".

ويعبر رومني عن موقف مستقل قبل ساعات من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوا بالمجلس عن ولاية يوتا.

ولم يتضح إن كان ترامب سيواجه تحديا خطيرا في 2020 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

كان ترامب قد صدق في فبراير شباط الماضي على ترشيح رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.