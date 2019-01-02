عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

نائب جمهوري: بما أن ترامب رجل غني لم لا يموّل جزءا من الجدار الحدودي من ماله الخاص؟

 محادثة
نائب جمهوري: بما أن ترامب رجل غني لم لا يموّل جزءا من الجدار الحدودي من ماله الخاص؟
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

طلب نائب ولاية كارولاينا الشمالية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكفل شخصيا ببناء الجدار الذي سبق وأن دعا ترامب لبنائه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأعرب الجمهوري والتر جونز في بيان عن قلقه من أن تمويل الجدار سيثقل كاهل الدين الوطني. وأشار والتر جونز في البيان إلى أنّ تحسين الأمن على الحدود الجنوبية مسألة ضرورية، وإلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة مسؤولة مالياً لدفع ثمن الجدار، ولكن إذا لم تكن المكسيك ستدفع الثمن مقابل البناء، فهذا يعني ضرورة إيجاد الأموال داخليا.

وسبق وأن أثارت تصريحات الرئيس الأميركي بخصوص تحمّل المكسيك لنفقات بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك غضب الرئيس المكسيكي، الذي أكد أنّ بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودي يرغب نظيره الأميركي دونالد ترامب في تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الأراضي الأميركية.

للمزيد:

ترامب يهدد: إما تمويل بناء الجدار مع المكسيك أو "تعطيل الحكومة"!

بعيدا عن جدار ترامب.. وجبات "باييلا بلا حدود" للمهاجرين العالقين على الحدود الأمريكية

وقال بينيا نييتو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مخاطبا ترامب: "لا، المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا في أي وقت".

وطالب دونالد ترامب بتأمين مبلغ 5 مليارات دولار من دافعي الضرائب لتمويل عملية بناء الجدار حيث سبق وأن مرّر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون للإنفاق الحكومي قصير الأجل يتضمن تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي، لكن نواب الحزب الديمقراطي يؤكدون عدم دعمهم لمشروع القانون ويفضلون الإغلاق الحكومي على الرضوخ لرغبة الجمهوريين بخصوص تمويل بناء الجدار.

ويخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لإجراء تصويت يوم الخميس بشأن حزمة تمويل لن تشمل الخمسة مليارات دولار التي طلبها الرئيس دونالد ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقال مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس إن الحزمة المكونة من جزءين ستشمل مشروع قانون للاستمرار في تمويل وزارة الأمن الداخلي عند المستويات الحالية حتى الثامن من فبراير-شباط بقيمة 1.3 مليار دولار لأمن الحدود، فضلا عن إجراءات لتمويل وكالات أخرى مغلقة حتى الثلاثين من سبتمبر-أيلول، نهاية السنة المالية الحالية.

المصادر الإضافية • وسائل إعلام أميركية