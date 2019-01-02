نائب جمهوري: بما أن ترامب رجل غني لم لا يموّل جزءا من الجدار الحدودي من ماله الخاص؟

طلب نائب ولاية كارولاينا الشمالية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب التكفل شخصيا ببناء الجدار الذي سبق وأن دعا ترامب لبنائه على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وأعرب الجمهوري والتر جونز في بيان عن قلقه من أن تمويل الجدار سيثقل كاهل الدين الوطني. وأشار والتر جونز في البيان إلى أنّ تحسين الأمن على الحدود الجنوبية مسألة ضرورية، وإلى أنّ الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة مسؤولة مالياً لدفع ثمن الجدار، ولكن إذا لم تكن المكسيك ستدفع الثمن مقابل البناء، فهذا يعني ضرورة إيجاد الأموال داخليا.

وسبق وأن أثارت تصريحات الرئيس الأميركي بخصوص تحمّل المكسيك لنفقات بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك غضب الرئيس المكسيكي، الذي أكد أنّ بلاده لن تدفع "أبدا" تكلفة جدار حدودي يرغب نظيره الأميركي دونالد ترامب في تشييده لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى الأراضي الأميركية.

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وقال بينيا نييتو على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مخاطبا ترامب: "لا، المكسيك لن تدفع أبدا ثمن تكلفة جدار. لا الآن ولا في أي وقت".