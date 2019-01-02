الهند: احتجاجات بعد خرق سيدتين للحظر على دخول النساء المعابد الهندوسية

تحدت امرأتان تقليد محلي يحظر على النساء في سن الحيض دخول المعابد الهندوسية ودخلتا معبد ساباريمالا الهندوسي بولاية كيرالا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

قال بيناراي فيجايان رئيس وزراء الولاية الواقعة بجنوب الهند إن المرأتين خالفتا حظرا يعود إلى قرون مما يثير المخاوف من رد فعل عنيف من جماعات هندوسية محافظة.

وقالت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء التي تربطها شراكة برويترز إن المرأتين في الأربعين من عمرهما.

وتؤمن الجماعات الهندوسية المحافظة بأن النساء في سن الحيض، من عشر سنوات إلى 50 عاما، ستنجس الضريح الداخلي بالمعبد. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن كبير الكهنة أغلق المعبد لأداء طقوس تطهير بعد أن زارته المرأتان.

وأظهر تسجيل مصور من مسؤول بالشرطة المحلية نشرته وكالة أنباء (إيه.إن.آي) على الانترنت يوم الأربعاء امرأتين داخل المعبد تغطيان رأسيهما.

ودافعت حكومة الولاية عن قرارها بحماية النساء إذا قررن دخول المعبد مشيرة إلى أن هذه مسألة حقوق مدنية.

ونقل تلفزيون محلي عن رئيس وزراء الولاية فيجايان قوله "أوضحت مسبقا أن الحكومة ستوفر الحماية إذا سعت النساء لدخول المعبد".

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وسعت حكومة ولاية كيرالا التي تديرها أحزاب يسارية إلى السماح للنساء بدخول معبد ساباريمالا في إجراء أثار انتقادات من الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد بما في ذلك حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وزاد احتمال وقوع المزيد من المواجهات بعد دعوة أطلقها اتحاد جماعات هندوسية يمينية في كيرالا يعرف باسم ساباريمالا كارما ساميتي ويدعمه حزب بهاراتيا جاناتا إلى الإضراب العام في عموم البلاد غدا الخميس.

ودعا حزب بهاراتيا جاناتا المحتجين إلى التحلي بالسلمية.

ووصف بي.إس سريدهاران بيلاي رئيس حزب بهاراتيا جاناتا في ولاية كيرالا ما فعلته المرأتأن "بالمؤامرة من الملحدين لتدمير المعابد الهندوسية" وقال إن حزبه "سيدعم الكفاح ضد تدمير الشيوعيين لعقديتنا".

وقال لقنوات تلفزيونية إخبارية محلية "على كل المؤمنين التقدم للاحتجاج على ذلك".

وفي توافق نادر مع منافسهم الرئيسي على السلطة حزب بهاراتيا جاناتا، دعا مسؤولو حزب المؤتمر المعارض إلى احتجاجات.

وقال كيه. سودهاكاران، وهو مسؤول في حزب المؤتمر بولاية كيرالا، في بيان "هذه خيانة... على الحكومة أن تدفع ثمن كسر التقاليد".

وذكرت وكالة (إيه.إن.آي) للأنباء التي تربطها شراكة برويترز أن المرأتين في الأربعين من عمرهما. والحظر مفروض على النساء والفتيات في سن الحيض.

وتؤمن الجماعات الهندوسية المحافظة بأن النساء في سن الحيض، أي بين سن 10 و50 عاما، ستنجسن الضريح الداخلي بالمعبد. وذكرت قنوات إخبارية محلية أن كبير الكهنة أغلق المعبد لأداء طقوس تطهير بعد أن زارته المرأتان.