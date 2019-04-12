سابقة في الشرق الأوسط: شركة مصرية تمنح العاملات بها "إجازات حيض"

أصبحت "شارك آند شريمب" للتسويق أول شركة مصرية وعربية تمنح العاملات بها إجازة مدفوعة الأجر خلال فترة الدورة الشهرية.

وقال محمد نعيم، صاحب الشركة ومديرها، لجريدة الوطن المصرية إنه قرأ عن تدريب للنساء الصحفيات داخل غرف الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أثار فضوله لمعرفة المزيد عن الحالة الصحية للعاملات من الإناث.

وتوصل نعيم بعد عدة قراءات إلى أن النساء يتعرضن لآلام جسدية أو نفسية خلال اليوم الأول أو الثاني من فترة الحيض وهو ما قد يؤثر على كفاءة عملهن في مجال التسويق الخاص بشركته فأصدر قراره بشأن منح إجازة الحيض.

وأضاف: "لكل عاملة في الشركة حق يوم إجازة أول أو ثاني يوم من فترة الطمث، تقديرا للألم النفسي والجسدي الذي تمر به في تلك الفترة".

وأكدت الشركة في بيان على موقع فيسبوك إن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر بشكل كامل وبدون حاجة لإثبات طبي على "خلاف بعض الدول" الأخرى التي تنتهجها.

وقالت رانيا يوسف، مديرة الموارد البشرية بالشركة، لصحيفة الإندبندنت البريطانية إن الشركة تكفل حق احتفاظ العاملات بسرية إجازات الحيض التي يحصلن عليها نظراً لحساسية الموضوع لدى البعض بالمجتمعات العربية.

وأضافت: "في البداية، أصيب الموظفات بالصدمة والخجل لأنه ليس من الطبيعي التحدث بحرية عن هذا الموضوع هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"ولكن بعد فهم السياسة وحفاظها على السرية أصبحن سعيدات لأن الشركة لا تتعامل فقط مع أدائهن المهني بل أيضاً مع آدميتهن".

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها إن تطبيق فكرة إجازة الحيض قوبل بترحيب كبير من منظمات نسوية بريطانية طالبت بتعميم الفكرة في بلادهن.

وتنتهج دول قليلة جداً حول العالم منح إجازات الحيض للإناث مثل اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايوان وزامبيا، كما أقرته دول مثل إيطاليا وروسيا لكنه لم يطبق بالدولتين حتى الآن.

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