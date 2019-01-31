معبد هندوسي بكنتاكي الأمريكية يتعرض للتخريب والشرطة تحقق

قالت الشرطة في ولاية كنتاكي الأمريكية إن معبدا هندوسيا تعرض للتخريب في جريمة كراهية، حيث قام الفاعلون بتحطيم نوافذه وكتبوا عبارات كراهية على جدرانه.

وقال ستيف كونراد، قائد شرطة منطقة مترو لويزفيل، لصحيفة (كورير جورنال) أن "رسائل كراهية قبيحة" كتبت على جدران المعبد.

وأضاف أن رسائل جنسية وأخرى مناهضة للأجانب كتبت بجوار صور صلبان وعبارات منها "يسوع هو الله فقط".

كما رسمت شخصية دينية هندوسية ووضع طلاء أسود على وجهه.

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وذكر مسؤولون في معبد سوامينارايان أنه لا يوجد مقطع فيديو يوثق الجريمة.

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وأضافوا أن التحقيقات جارية وستتواجد عناصر من الشرطة في المعبد يوم الأحد المقبل لضمان سلامة مرتاديه