سلسلة بشرية بطول 600 كلم في الهند لأجل مكافحة التمييز بين الجنسين

شكلت مئات آلاف النساء جنوب الهند سلسلة بشرية، امتدت على طول 600 كيلومتر على الطريق الوطنية السريعة، في مبادرة منهن للدعوة إلى مكافحة التمييز بين الجنسين.

ونظمت التظاهرة ولاية كيرلا ضد محتجين محافظين منعوا النساء اللاتي هن في سن الحيض من الدخول إلى معبد ساباريمالا، وهو أحد أكبر المواقع الهندوسية في العالم التي يتوجه لها الحجيج الهندوس، وجاء احتجاج المحافظين في تحد لحكم صادر حديثا من المحكمة الهندية العليا.

وكان المعبد يمنع النساء والبنات اللاتي هن بين 10 و50 سنوات من دخول المعبد، استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة سنة 1991، وخلال أيلو/سبتمبر الماضي رفعت المحكمة العليا المنع، لتجعل من المساواة أمرا له علوية على العمر والجنس.

ويتذرع الساهرون على شؤون المعبد والمحتجون بأن طبيعة آلهة المعبد "أيابا" كاعزب يحميها دستور السند الهندي. ويعتقد رجال دين من الهندوس أن حيض المرأة أمر نجس. ويزور المعبد سنويا أكثر من 50 مليون زائر.

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