شاهد: غطّاسون ينضمّون إلى فرق إنقاذ عمّال محاصرين بمنجم فحم شمال الهند

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

وصل غطاسون من البحرية الهندية إلى ولاية ميغالايا اليوم السبت للمساعدة في إنقاذ 13 عاملاً محاصرين داخل منجم فحم غمرته مياه الفيضانات، وذلك بعد عجزت أجهزة الضخّ من إخراج ما يكفي من الماء الذي يغرق المنجم الممتد طوله على 106 أمتار. وقال متحدث باسم البحرية الهندية في تغريدة على "تويتر": إن الغواصين مجهزون بمعدات غوص متطورة تشمل غرفة إعادة ضغط وآليات تعمل عن بعد قادرة على البحث تحت الماء".

والعمال عالقون في هذا النفق الضيّق في ولاية ميغالايا شمال شرق البلاد، منذ الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الجاري حين تسرّب إلى النفق كميات كبيرة من ماء النهر بسبب الأمطار. وقال مسؤول من مصلحة مواجهة الكوارث: إن المنجم يبلغ عمقه حوالي 91 مترا ويمتلئ بعمق لا يقل عن 21 مترا من الماء.