شاهد: رونالدو أفضل لاعب في العالم في حفل غلوب سوكر في دبي

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فاز كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بجائزة غلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم في 2018 متفوقا على الفرنسيين أنطوان جريزمان وكيليان مبابي خلال حفل في دبي يوم الخميس. وساهم رونالدو في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي قبل انتقاله إلى يوفنتوس في صفقة ضخمة الصيف الماضي ويتصدر حاليا ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الايطالي.

وتسلم قائد البرتغال الجائزة من ديدييه ديشان الذي نال جائزة أفضل مدرب في العالم خلال الحفل بعد أن قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم في روسيا.