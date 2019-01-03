الديمقرطية المخضرمة نانسي بيلوسي تفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

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انتخب مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الديمقراطية نانسي بيلوسي لتكون الرئيس الجديد للمجلس بعد فوز حزبها بالأغلبية في الانتخابات التي جرت في السادس من نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وهذه ثاني مرة تفوز فيها بيلوسي برئاسة المجلس. وكانت أول امرأة تفوز بالمنصب في الفترة من 2007 وحتى 2011 عندما بدأ الجمهوريون فترة استمرت ثماني سنوات من السيطرة على الأغلبية بمجلس النواب.

وحصلت بيلوسي على 220 صوتا بينما حصل منافسها الجمهوري كيفين مكارثي على 192 صوتا. وحصل مرشحون آخرون على الأصوات الباقية في المجلس البالغ عدد مقاعده 435 مقعدا.