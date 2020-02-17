Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
This content is not available in your region

مكتب بروكسل

بيلوسي في بروكسل للقاء قادة الاتحاد الأوروبي ومسؤولي "الناتو"

محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
euronews_icons_loading
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير يلان
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير يلان   -  
حقوق النشر
AP - Virginia Mayo
حجم النص Aa Aa

عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اجتماعاً مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقرّ المفوضية ببروكسل اليوم الاثنين لمناقشة أمور تتعلق بتعزيز الشراكة الأوروبية الأمريكية على مختلف الأصعدة.

وخلال زيارتها لبروكسل التي تستغرق يوماً واحداً، تلتقي بيلوسي إضافة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تلتقي قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي الزيارة بعد خطاب للوفد الأمريكي في مؤتمر ميونيخ الأمني، والذي تحدثت خلاله عن التزام بلدها بحلف الناتو والمخاطر المحتملة التي تطرحها شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا أثناء قيامها ببناء شبكتها الخلوية من الجيل الجديد.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ بيّن وجود خلافات عميقة بين واشنطن وبروكسل بشأن مستقبل العلاقة بين الحليفين التقليديين بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي يجدها الأوروبيون تمسّ بمصالحهم.

المصادر الإضافية • أ ب

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox