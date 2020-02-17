بيلوسي في بروكسل للقاء قادة الاتحاد الأوروبي ومسؤولي "الناتو"

عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اجتماعاً مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مقرّ المفوضية ببروكسل اليوم الاثنين لمناقشة أمور تتعلق بتعزيز الشراكة الأوروبية الأمريكية على مختلف الأصعدة.

وخلال زيارتها لبروكسل التي تستغرق يوماً واحداً، تلتقي بيلوسي إضافة لقادة الاتحاد الأوروبي الذين من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، تلتقي قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتأتي الزيارة بعد خطاب للوفد الأمريكي في مؤتمر ميونيخ الأمني، والذي تحدثت خلاله عن التزام بلدها بحلف الناتو والمخاطر المحتملة التي تطرحها شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا أثناء قيامها ببناء شبكتها الخلوية من الجيل الجديد.

يذكر أن مؤتمر ميونيخ بيّن وجود خلافات عميقة بين واشنطن وبروكسل بشأن مستقبل العلاقة بين الحليفين التقليديين بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي يجدها الأوروبيون تمسّ بمصالحهم.