لماذا توقعت نائبة أميركية نهاية العالم بعد 12 عاماً؟

"العالم سينتهي في غضون 12 عاماً".. اختارت عضو مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز هذه الكلمات للتعبيرعن انتقادها الشديد لسياسات الإدارة الأمريكية فيما يخص أزمة المناخ العالمي.

وخلال مقابلة في مانهاتن الاثنين، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن أوكاسيو-كورتيز قولها إنها وغيرها من جيل الألفية ينظرون إلى تغير المناخ باعتباره "حربنا العالمية الثانية"، ورأت أن "العالم سينتهي في غضون 12 عاماً إذا لم يتم تمرير القوانين الخاصة بمعالجة تغير المناخ"، منتقدة الإدارة الأميركية بشأن عدم اتخاذها تدابير أكثر حزماً بهذا الشأن.

للمزيد على يورونيوز:

twitter.AOC

من جهة أخرى انتقدت أوكاسيو-كورتيز (29 عاماً) بنية النظام الاقتصادي الأميركي لأنه "يسمح بوجود مليارديرات ..... في بلد يكافح فيه الملايين من الناس من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية" واصفة ذلك بـ "غير الأخلاقي".

لكنها استدركت بالقول: "لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أن جميع المليارديرات غير أخلاقيين، لا يعني ذلك أن شخصاً مثل بيل غيتس، على سبيل المثال، أو وارن بافيت هم أناس غير أخلاقيين".

وقد وجهت أصغر عضو في الكونغرس سهام انتقاداتها خصوصاً إلى الشركات الكبرى مثل وول مارت وأمازون، التي تجني أرباحا كبيرة، في وقت لا يحصل غالبية العاملين فيها على ما يؤمّن احتياجاتهم اليومية.

وختمت أوكاسيو-كورتيز بالقول: "أعتقد أنه من الخطأ أن تعمل 100 ساعة، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من توفير قوت أطفالك".

من هي النائبة كورتيز

ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز هي معلمة، وسياسية أمريكية. وناشطة اشتراكية ديمقراطية، ولدت في 13 تشرين أول (أكتوبر) 1989، وتمكنت في 26 حزيران (يونيو) 2018، من الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بدائرة البرونكس رقم 14 في نيويورك، بعد هزيمتها جوزيف كرولي، أحد زعماء الحزب بمجلس النواب، فيما وصف أنه أكبر انتصار مربك في موسم الانتخابات النصفية 2018.

وهي أيضاً عضوا في مؤتمر الاشتراكين الديمقراطيين في أمريكا، وسبق أن قامت مختلف المنظمات السياسية التقدمية بدعمها في الانتخابات.