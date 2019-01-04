أنشطة منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى في أربعة أعوام

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أظهر مسح يوم الجمعة أن نشاط الشركات بمنطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام بقليل خلال ديسمبر كانون الأول مع تدهور المعنويات السيئة أصلا.

وستكون هذه أخبار مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأوصل البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، والذي كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز اقتصاد الاتحاد.