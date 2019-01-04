أظهر مسح يوم الجمعة أن نشاط الشركات بمنطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام بقليل خلال ديسمبر كانون الأول مع تدهور المعنويات السيئة أصلا.
أنشطة منطقة اليورو تهبط لأدنى مستوى في أربعة أعوام
وستكون هذه أخبار مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأوصل البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، والذي كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز اقتصاد الاتحاد.
واستقر مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمنطقة اليورو في قراءته النهائية فوق مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعتبر المؤشر مقياسا لمتانة الاقتصاد بشكل عام.
لكنه هبط إلى 51.1 مقارنة مع 52.7 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو مستوى يقل أيضا عن قراءة أولية دون 51.3، والأدنى منذ يوليو تموز 2013.
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