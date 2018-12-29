حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية تبلغ أدنى مستوى لها في نحو 5 سنوات

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من العام الحالي إلى أدنى مستوى في حوالي خمس سنوات، بينما زادت حصة اليورو لتصبح الأكبر في أربعة أعوام تقريبا.

وارتفعت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 6.63 تريليون دولار، أو 61.94 في المئة من مجمل الاحتياطيات، في الربع الثالث، من 6.56 تريليون دولار أو 62.4 بالمئة، في الربع الثاني.

ووفقا لبيانات صندوق النقد فإن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات هبطت إلى أدنى مستوى منذ أن سجلت 61.27 بالمئة في الربع الرابع من 2013.

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وأظهرت بيانات صندوق النقد أيضا أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية للعملات ارتفعت إلى 20.48 بالمئة في الربع الثالث من 2018 وهي أكبر حصة منذ الربع الرابع من 2014.

وتراجعت حصة اليوان الصيني في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي إلى 1.80 بالمئة في الربع الثالث من 2018، وهو أول انخفاض منذ أن بدأ صندوق النقد في نشر أرقام بشأن حصة الصين في الربع الرابع من 2016.