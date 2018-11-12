علماء يجمعون على تبديل وزن الكيلوغرام الواحد بوحدة قياس أكثر ثباتا

في مدينة سيفر الفرنسية غرب باريس في المكتب الدولي للأوزان والقياسات وتحت ثلاثة نواقيس زجاجية، تقبع واحدة من أهم الوحدات التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، الكيلوغرام. ,اليوم يقول علماء إن هذه الكتلة المعدنية قد أحيلت للتتقاعد.

الكتلة التي تزن تماما ألف غرام كانت لعقود عديدة من الزمن المرجع الوحيد لكل بلدان العالم التي تستعمل النظام المتري للقياس، ومرة كل حوالي أربعين سنة يأتي علماء من كل بلد بكيلوغراماتهم إلى سيفر من أجل مقارنتها بالكيلوغرام المسمى "النموذج البدئي ك" Prototype K للتأكد من أن غرامات لم تزد على وزناتهم ولم ينقص منها شيء.