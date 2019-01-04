الأمم المتحدة تدعو البحرين للإفراج عن الناشط السياسي نبيل رجب

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دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة البحرين إلى إطلاق سراح النشط نبيل رجب وقال إن تأييد أعلى محكمة بحرينية هذا الأسبوع للحكم بسجنه خمس سنوات يظهر "استمرار قمع منتقدي الحكومة".

وأدين رجب، المعروف بانتقاداته الحادة للحكومة والذي لعب دورا قياديا في الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية عام 2011، في فبراير شباط بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم سلطات السجون بالتعذيب وتنتقد الغارات الجوية السعودية في اليمن.