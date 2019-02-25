محكمة التمييز في البحرين تؤيد حكما بالسجن لأقارب ناشط حقوقي

أيدت محكمة بحرينية حكما بالسجن لثلاثة من أقارب ناشط حقوقي بارز.

وقالت جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الاثنين، إن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكما بسجن أقارب الناشط المنفي سيد أحمد الوداعي ثلاث سنوات في قضية وصفتها الأمم المتحدة بأنها عمل من أعمال الانتقام.

وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، في بيان أن محكمة التمييز البحرينية رفضت استئناف الأقارب الثلاثة.

وصدر الحكم بحق صهر الوداعي، سيد نزار الوداعي، وابن خاله محمود مرزوق منصور ووالدة زوجته هاجر منصور حسن في ديسمبر كانون الأول 2017 باتهامات تتعلق بالأمن.

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ويعتبر سيد أحمد الوادعي أحد أكثر النشطاء الحقوقين المنتقدين للنظام البحرين، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ويعيش في المنفى بلندن منذ 2012.