عايدة الفرنسية.. عنف شريكها أدى إلى شللها ومحكمة تحمّلها جزءاً من المسؤولية

أُصيبت امرأة تبلغ من العمر 31 عاماً من مدينة لومان، وسط فرنسا، بشلل نصفي بعد أن ألقيت من الطابق الثاني عبر النافذة من قبل شريكها الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

هيئة التعويض عن ضحايا الانتهاكات، وهي منظمة حكومية فرنسية تعنى بتعويض ضحايا الجرائم المدنية، أصدرت قراراً بأن عايدة (اسم مستعار أطلقته عليها وكالة الصحافة الفرنسية)، "مسؤولة جزئياً" لأنها عادت إلى المنزل عند شريكها العنيف في ليلة الهجوم، في الرابع والعشرين من شهر آب/أغسطس من العام 2013.

وكانت الشرطة وصلت إلى منزل الشريكين في تلك الليلة، على إثر شجار نشب بين الشريك العنيف وصديق كان نصح عايدة بالعثور على مكان آخر لقضاء الليل، ولما كان الوقت متأخراً للحاقها بالقطار والتوجه إلى منزل عائلتها، قامت عايدة بإرسال رسائل إلى أصدقائها، كما اتصلت برقم الطوارئ الاجتماعية، ولكن كل محاولاتها لإيجاد مكان تأوي إليه في تلك الليلة قد ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي قررت العودة إلى المنزل.