ما هي الشركات الأمريكية التي تضمّ الجيل القادم من رجال الأعمال الواعدين؟

في مسحها السنوي الرابع لبحوث الشركات الناشئة، استطلع صندوق رأس المال الاستثماري آراء 529 مؤسساً لشركات ناشئة في الولايات المتحدة، طالبهم منهم الإجابة على جملة من الأسئلة حول مشاريعهم.

هل تعدُّ شركاتُ التكنولوجيا الضخمة مثل " غوغل " أو " أمازون " أبرز الأماكن التي تضمّ الجيل القادم من رجال الأعمال الواعدين؟ وطبعاً هذا السؤال لا يشتمل على المؤسسين الحاليين لتلك الشركات.

ومن بين الأسئلة الأكثر إستفزازاً التي تم طرحها في الجولة الأولى هو: "ما هي الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ويُرجح أن تفرز الجيل القادم من المؤسيسن البارزين (للشركات) خلال السنوات الخمس القادمة؟".

وعلى الرغم من تاريخها القصير، ومسارها المضطّرب، إلا أن شركة "أوبر" تصدّرت القائمة التي تضمّ 11 شركة، وحصلت على 22.5 بالمائة من نسبة المستطلعة آراؤهم.

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وتم إصدار نتائج المسح في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكان نسبة الإناث من المستطلعة آراؤهم 17.4 بالمائة، فيما كانت نسبة الذكور 82.6 بالمائة، وهؤلاء كانوا ضمن شركات تأسست خلال 11 عاماً الماضية، وشملت قطاعات: التجارة والتسويق، المال والرعاية الصحية.

واحتلت شركة "ستوك" المركز الثاني في الترتيب بعد "أوبر" بواقع 15.7 بالمائة، تلتها شركة "سترايب" بواقع 15.2، ثم شركة "إير بي ني بي" 13.9، ثم "كوينباس" 10.6، وفي المركز السادس جاءت شركة "بلنتير" بواقع 9.1، ثم "سبيس إكس" 4.2، ثم "ليفت" 1.8، ثم "ويورك" 1.8، ثم شركة "أمازون" 1.1، تلتها شركة "بينتريست" 0.9، وتوزعت الـ3.3 بالمائة المتبقة على شركات أخرى.