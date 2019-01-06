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الولايات المتحدة الأمريكية

كبير موظفي البنتاغون يغادر منصبه في ثالث استقالة في أقل من شهر

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
كبير موظفي البنتاغون يغادر منصبه في ثالث استقالة في أقل من شهر
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قدم الأدميرال الأمريكي كيفن م سويني، كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية استقالته من منصبه في البنتاغون السبت وذلك بعد أسابيع من مغادرة جيم ماتيس منصبه كوزير للدفاع. وقال سويني في بيان له "بعد سنتين في البنتاغون، قررت أن الوقت قد حان للمغادرة والعودة إلى القطاع الخاص. لقد تشرفت بالعمل مع رجال ونساء وزارة الدفاع".

استقالة سويني تأتي في خضم سلسلة استقالات المسؤولين الكبار في إدراة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت قد قدمت استقالتها من منصبها قبل أسبوع. وتعد استقالة سويني ثالث استقالة لمسؤول كبير في البنتاغون بعد إعلان الرئيس ترامب سحب قواته من سوريا، والسعي لتقليص التواجد الأمريكي في أفغانستان.

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من جهته كان جيم ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه في فبراير/ شباط المقبل غير أن الرئيس ترامب فضل استباق الأمور وإنهاء مهمته قبل الموعد المحدد وذلك بسبب إعلان ماتيس عن خلافات كبيرة مع البيت الأبيض.