براهيم دياز: ريال مدريد هو خياري الأول والأخير

قال براهيم دياز الوافد الجديد على ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم يوم الاثنين إنه لم يكن يملك اي خيار آخر سوى الرحيل عن مانشستر سيتي والانضمام للنادي الذي كان يحلم باللعب ضمن صفوفه.

واعلن ريال مدريد، خامس الدوري الاسباني، ضم لاعب الوسط الاسباني في مقابل صفقة قدرت بنحو 15 مليون يورو (17.2 مليون دولار) قادما الدوري الانجليزي الممتاز عقب الخسارة يوم الاحد 2-صفر امام ريال سوسيداد.

وقال دياز (19 عاما) للصحفيين "هذا أسعد يوم في حياتي. كانت هذه اجمل هدية بالنسبة لي.

"كانت امامي ثلاثة خيارات عقب قراري بمغادرة مانشستر سيتي. الاول اللعب في ريال مدريد والثاني اللعب لريال مدريد والثالث اللعب لريال مدريد. كان من المستحيل ان اتوجه الى اي مكان اخر.

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"ادرك طبيعة المسؤولية الملقاة على عاتقي عند اللعب بهذا القميص. سأقدم كل ما لدي من اليوم الاول".

ووقع دياز على عقد لمدة ست سنوات ونصف وهو ما سيبقيه في سانتياجو برنابيو حتى 2025.

وامتدح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اللاعب الشاب وقال ان حماسه للانضمام لبطل اوروبا سيساعده على النجاح.

وقال بيريز "يملك اللاعب موهبة خاصة. انه يمتلك الكفاءة والسحر والاحلام التي ستكفل له النجاح مع النادي".