غوارديولا يدافع عن بيع مانشستر سيتي لمواهبه الشابة

دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عن سجل النادي في تطوير المواهب الشابة بعد انتقال براهيم دياز المنتمي لأكاديمية الناشئين في مانشستر سيتي إلى ريال مدريد. وقال المدرب الإسباني إن كل ما يريده هو التعاون مع اللاعبين الملتزمين بالبقاء في النادي.

وانتقل دياز (19 عاما) إلى ريال مدريد يوم الإثنين مقتفيا أثر الجناح الإنكليزي جيدون سانتشو الذي غادر سيتي في 2017 للانضمام إلى بروسيا دورتموند ونجح في ترك بصمة كبيرة مع ناديه الجديد في الدوري الألماني.

وأخفق سيتي في الإبقاء على اللاعبين الاثنين بسبب ندرة فرص اللعب في الفريق الأول. لكن غوارديولا قال إن اللاعبين الشبان عليهم التحلي بالصبر إذا أرادوا الظهور ضمن تشكيلة أحد أندية النخبة في أوروبا.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل خوض ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الانكليزية أمام بيرتون البيون يوم الأربعاء "نالوا فرصة (للعب) لكن يتعين المقارنة مع جميع الاندية الكبرى في اوروبا. كم عدد اللاعبين الشبان في الفريق الأول.

دياز مرتدياً قميص ريال مدريد

"يحتاج اللاعبون الشبان إلى مزيد من الوقت. ديفيد سيلفا على سبيل المثال انضم على سبيل الإعارة إلى عدة فرق قبل أن يصبح ما هو عليه الآن وقبل أن ينضم إلي صفوف سيتي. بعض اللاعبين يتحلون بالصبر والبعض يضع ثقته فيما يريد النادي القيام به. والبعض الآخر لا يفعل".

وأبرم فيل فودن صانع لعب منتخب انكلترا تحت 21 عاما عقدا طويل الأمد مع مانشستر سيتي الشهر الماضي بعد أن تلقى دعما علنيا من غوارديولا هذا الموسم.

وأضاف المدرب الاسباني "كما قلت مرارا لا أريد لاعبين لا يرغبون في البقاء في النادي.

"فعلنا مع براهيم كل ما فعلناه مع فيل (فودن) ومع سانتشو. إنهم لاعبون مهمون وقمنا بكل ما يتوجب علينا القيام به. اللاعب الوحيد الذي رجح كفة البقاء كان فيل".

ومن المقرر أن يشارك فودن ضد بيرتون حيث تحاول تشكيلة المدرب غوارديولا شبه المكتملة القتال على أكثر من جبهة في الدوري الانكليزي الممتاز ومسابقتي الكأس المحليتين هذا الشهر.

وقال غوارديولا إن المدافع الفرنسي بنيامين ميندي، الغائب بسبب إصابة في الركبة، ربما يعود للفريق الأول خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأوضح "يتدرب بمفرده. ربما سيعود في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. باقي اللاعبين جاهزون بدنيا".

وسيحاول سيتي تقليص فارق النقاط الأربع مع ليفربول المتصدر حين يواجه ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الانكليزي الممتاز الاثنين المقبل.

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