قال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي يوم الاثنين إن وفدا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سيعود إلى موسكو في التاسع من يناير كانون الثاني للحصول على بيانات معملية خاصة تطلبها الوكالة.
روسيا: وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سيعود إلى موسكو الأربعاء
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وكان الوصول للمعمل والبيانات قبل نهاية عام 2018 أحد شرطين نص عليهما قرار الوكالة العالمية برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر أيلول الماضي لكن العملية لم تكتمل.
وقالت الوكالة العالمية إنها تبحث إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لعدم تسليمها البيانات المطلوبة.
ويتعين على السلطات الروسية أيضا ضمان أن تنتهي أي عملية إعادة تحليل للعينات تطلبها الوكالة العالمية عقب استعراض البيانات في موعد أقصاه 30 يونيو حزيران 2019.
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