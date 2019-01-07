روسيا: وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سيعود إلى موسكو الأربعاء

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قال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي يوم الاثنين إن وفدا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سيعود إلى موسكو في التاسع من يناير كانون الثاني للحصول على بيانات معملية خاصة تطلبها الوكالة.

وكان الوصول للمعمل والبيانات قبل نهاية عام 2018 أحد شرطين نص عليهما قرار الوكالة العالمية برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر أيلول الماضي لكن العملية لم تكتمل.