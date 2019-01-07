شاهد: فنانون في الصين يحولون الثلج إلى قطع ولوحات فنية

يقوم نحاتون في مدينة هاربين الصينية بنحت جلاميد هائلة من الجليد يصل ارتفاعها إلى مترين لصنع تماثيل وجداريات نافرة وقطع فنية أخرى في مسابقة على هامش مهرجان هاربين للثلج والجليد.

وفي اليوم الثاني من المهرجان حول الفنانون كتل الجليد باستخدام أدوات نحت يدوية وكهربائية إلى تماثيل لتنين ووحيد القرن وحتى شيفا إله التأمل وفقا للثقافة الهندوسية.

يمتد مهرجان هاربين للجليد والثلج في الفترة بين 5 يناير-كانون الثاني و5 فبراير - شباط، ومع ذلك يبقى العديد من أروقة المهرجان مفتوح حتى يبدأ الجليد في الذوبان في أواخر شهر فبراير شباط أو أوائل مارس - آذار.