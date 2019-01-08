ألمانيا تتهم سورياً بالقتل غير العمد في حادث طعن مدينة كيمنتس

وجه مدعون ألمان اتهاما بالقتل غير العمد إلى رجل سوري في واقعة طعن مواطن ألماني من أصل كوبي العام الماضي اندلعت بسببها أسوأ أعمال شغب لليمين المتطرف منذ عشرات السنين.

وقال المدعون يوم الثلاثاء إن المشتبه به، الذي عرفته السلطات بأنه علاء س. وفقا لقوانين الخصوصية في ألمانيا، طعن الرجل أثناء شجار في مدينة كيمنتس بشرق البلاد.

وأثار مقتل الرجل في شهر أغسطس آب اشتباكات عنيفة بين النازيين الجدد والشرطة فضلا عن خروج مظاهرات لجماعات اليمين المتطرف المعارضة لقرار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في عام 2015 الذي سمح باستقبال نحو مليون طالب لجوء.

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وسلطت أحداث العنف تلك الضوء على عمق الانقسام الذي تسبب فيه قرار ميركل دخول المهاجرين إلى ألمانيا ومعظمهم مسلمون من سوريا والعراق وأفغانستان.

كما أصدرت السلطات الألمانية أمرا دوليا لضبط مشتبه به عراقي، يدعى فرهاد ر. أ.، لا يزال هاربا منذ وقوع الحادث في كيمنتس.

وفرهاد متهم كذلك بطعن الضحية الألماني الكوبي.

وقال المدعون يوم الثلاثاء إنهم سيتخذون في وقت قريب قرارا في قضية القتل بشأن مشتبه به ثالث وهو أيضا عراقي جرى إطلاق سراحه بكفالة في سبتمبر أيلول قيد مزيد من التحقيقات.