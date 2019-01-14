شاب ذو سجل إجرامي وراء حادثة طعن عمدة غدانسك البولندية

تعرض عمدة غدانسك البولندية، باول أداموفيتش لعملية طعن مساء يوم الأحد 13 يناير / كانون الثاني، بينما كان على خشبة المسرح خلال مناسبة خيرية وطنية في المدينة المطلة على بحر البلطيق.
وكان آدموفيتش، وهو من قدامى المحاربين وعمدة المدينة منذ عام 1998 على خشبة المسرح خلال حملة جمع تبرعات لجمعية تعد أهم جمعية خيرية في بولندا، عندما اندفع رجل تجاهه وطعنه في البطن.
ويظهر شريط فيديو نشره حزبه ، بارتييا ولونوا، المهاجم يهرول حول المنصة بعد الهجوم، رافعاً يديه إلى الأعلى، حاملاً ما يبدو أنه سكين.
وبينما تغطي الموسيقى صوت الحدث، قال الشهود إن الرجل صرخ فيما بعد "قضيت وقتًا في السجن لاتهامي خطأ".
ونقل آدموفيتش إلى المستشفى بعد الهجوم وخضع لعملية جراحية، وهو لا يزال في حالة حرجة، وفقًا لأحدث التقارير. وقالت الشرطة إن المهاجم وهو رجل يبلغ من العمر 27 عاماً، وله سجل إجرامي، اعتقل بعد الحادث.
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