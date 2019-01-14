شاب ذو سجل إجرامي وراء حادثة طعن عمدة غدانسك البولندية

تعرض عمدة غدانسك البولندية، باول أداموفيتش لعملية طعن مساء يوم الأحد 13 يناير / كانون الثاني، بينما كان على خشبة المسرح خلال مناسبة خيرية وطنية في المدينة المطلة على بحر البلطيق.

وكان آدموفيتش، وهو من قدامى المحاربين وعمدة المدينة منذ عام 1998 على خشبة المسرح خلال حملة جمع تبرعات لجمعية تعد أهم جمعية خيرية في بولندا، عندما اندفع رجل تجاهه وطعنه في البطن.