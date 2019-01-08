اليمن والانسحاب الأمريكي من سوريا ومقتل خاشقجي ضمن جولة مايك بومبيو العربية

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة إلى الشرق الأوسط، تقوده إلى كل من الأردن ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وقطر والعربية السعودية وعمان والكويت.
وتبدأ الجولة التي تستغرق أسبوعا اليوم الثلاثاء، وتنتهي في 15 من كانون الثاني/يناير. وينتظر أن يتناول بومبيو خلال لقاءاته مع قادة في المنطقة الوضع في سوريا ومستقبل علاقات الأردن التجارية مع العراق، والمسائل المرتبطة باليمن وأفغانستان، إلى جانب مكافحة الارهاب، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.
وتأتي الجولة في وقت أعاد فيه ترامب تأكيد سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ربما لا تتم سريعا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الاثنين إن الانسحاب من سوريا "تغيير للخطط"، لكنه أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة تنظيم داعش، ومواجهة نفوذ إيران في المنطقة.
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ومنيت الدولة الإسلامية بهزائم في مناطق شاسعة كانت يوما تحت سيطرتها في سوريا، لكن إعلان الرئيس الأمريكي المفاجئ بسحب القوات من سوريا ترك المجال مفتوحا أمام الكثير من التساؤلات، خاصة ما إذا كان المقاتلون الأكراد الذين ينشطون في شمال سوريا بدعم من القوات الأمريكية سيصبحون الآن مستهدفين من تركيا، التي تناصبهم العداء منذ فترة طويلة.
كما يشعر الحلفاء بالقلق من أن الانسحاب قد يترك للولايات المتحدة خيارات قليلة، للحيلولة دون عودة ظهور تنظيم داعش. وردا على سؤال عما إذا كان يمكن الوثوق بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يهاجم حلفاء الولايات المتحدة من الأكراد في سوريا، قال بومبيو إن أردوغان تعهد للرئيس ترامب بحماية أولئك الذين حاربوا مع القوات الأمريكية ضد داعش.
وقال بومبيو إن بولتون سيزور تركيا هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع الأتراك بشأن تحقيق ذلك في ضوء الانسحاب الأمريكي. وقال أردوغان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين إن التخطيط للانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتم بعناية ومع الشركاء المناسبين، وإن تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك القوة والالتزام لأداء هذه المهمة.