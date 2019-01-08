اليمن والانسحاب الأمريكي من سوريا ومقتل خاشقجي ضمن جولة مايك بومبيو العربية

بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جولة إلى الشرق الأوسط، تقوده إلى كل من الأردن ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، وقطر والعربية السعودية وعمان والكويت.

وتبدأ الجولة التي تستغرق أسبوعا اليوم الثلاثاء، وتنتهي في 15 من كانون الثاني/يناير. وينتظر أن يتناول بومبيو خلال لقاءاته مع قادة في المنطقة الوضع في سوريا ومستقبل علاقات الأردن التجارية مع العراق، والمسائل المرتبطة باليمن وأفغانستان، إلى جانب مكافحة الارهاب، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وتأتي الجولة في وقت أعاد فيه ترامب تأكيد سحب الولايات المتحدة قواتها من سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوة ربما لا تتم سريعا. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة (سي.إن.بي.سي) التلفزيونية يوم الاثنين إن الانسحاب من سوريا "تغيير للخطط"، لكنه أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة تنظيم داعش، ومواجهة نفوذ إيران في المنطقة.