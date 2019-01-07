أردوغان يدعو لتشكيل قوة داعمة للاستقرار تضم مقاتلين من كل أطراف المجتمع السوري

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من سوريا بالصائب، وقال إنه يجب التخطيط للانسحاب بعناية ومع الشركاء المعنيين، مضيفا أن تركيا هي البلد الوحيد الذي يملك "القوة والالتزام لأداء هذه المهمة".

وأضاف أردوغان في مقال موقع باسمه نشرته صحيفة نيويورك تايمز قبل يوم واحد من لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن تركيا ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "والجماعات الإرهابية الأخرى" في سوريا.

أردوغان قال أيضا إن قوات التحالف اعتمدت على العمليات الجوية لقصف مواقع في مدينتي الرقة والموصل مما أدى لوقوع الضحايا من المدنيين بينما قامت القوات التركية بمؤازرة الجيش السوري الحر لمواجهة المتمردين "من باب إلى باب" وهو ما حافظ على البنى التحتية للمدينة.