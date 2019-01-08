السفارة السعودية تنفي طلب تسليم الشابة رهف القنون في تايلاند

نفت السفارة السعودية في تايلاند على تويتر تقارير عن طلب الرياض تسليم شابة سعودية تطلب اللجوء في تايلاند.

وفرت رهف محمد القنون (18 عاما) من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وصلت رهف إلى بانكوك يوم السبت قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.

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تايلاند

ونفت سلطات الهجرة التايلاندية اتهام رهف لها بأنها تتصرف بناء على طلب الحكومة السعودية، وقالت إنها منعت رهف من دخول تايلاند ليلة السبت لأنها لا تملك الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة لدى وصولها.