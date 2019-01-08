السعودية تسحق كوريا الشمالية برباعية في أولى مبارياتها بكأس آسيا

استهلت السعودية مشوارها في كأس آسيا لكرة القدم 2019 بفوز سهل 4-صفر على كوريا الشمالية في مباراة من جانب واحد في دبي ضمن المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء.

وافتتح هتان باهبري التسجيل للمنتخب السعودي، بطل آسيا ثلاث مرات، في الدقيقة 28 بتسديدة جميلة في الزاوية البعيدة وضاعف المدافع محمد آل فتيل النتيجة في الدقيقة 36.

لاعبو كوريا الشمالية عقب الخسارة

وجعل القائد سالم الدوسري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى كوريا الشمالية التي لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 عقب طرد المهاجم هان كوانج سونج لحصوله على الإنذار الثاني.

واختتم فهد المولد رباعية السعودية قبل ثلاث دقائق على النهاية، حين وضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى بعد تمريرة البديل حمدان الشمراني.

وتلتقي السعودية مع لبنان في مباراتها الثانية بالمجموعة الخامسة، التي تضم قطر أيضا، يوم السبت القادم باستاد آل مكتوم في دبي.

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