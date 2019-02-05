شاهد احتفال كوريا الشمالية برأس السنة القمرية

احتفل الكوريون الشماليون بمناسبة بدء السنة القمرية الجديدة يوم 5 فبراير - شباط 2019، بعد أن اعترفت به الدولة الاشتراكية عطلة رسمية لأول مرة منذ عقود.

وأبدى الناس احترامهم لصور الزعماء السابقين لكوريا الشمالية كيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل في السنة القمرية الجديدة. وقاموا بأداء انحناءة جماعية في تقليد اعتادوا عليه خلال أي احتفال أو ذكرى كبيرة في كوريا الشمالية.

ونظّمت هيئات تابعة للحكومة ألعاب للأطفال ومهرجانات في أماكن مفتوحة حول العاصمة بيونغ يانغ في اليوم الأول من السنة القمرية، الذي ترافق مع طقس دافئ بشكل مناسب جدا للاحتفال.

وفي جاكرتا، خرج احتفل الإندونسيون الصينيون بهذه المناسبة بالصلاة وإضاءة الشموع في الحي الصيني في العاصمة الإندونيسية. وتجمعت الحشود في معبد دارما بهاكتي بمناسبة بداية العام الجديد في التقويم الصيني التقليدي، والذي يرافق الانتقال إلى سنة الخنزير، أحد الأبراج الصينية الاثني عشر.

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