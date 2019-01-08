ائتلاف تجاري تقوده السعودية يجمع ملياري دولار لمشروع للطاقة الشمسية بدبي

وسيدعم القرض، الذي تقدمه مجموعة معظمها من البنوك الدولية، تطوير مشروع "نور للطاقة 1" البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يكون أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في موقع منفرد بالعالم.

قالت مصادر مطلعة إن شركة أكوا باور السعودية تقود ائتلافا تجاريا من المتوقع أن يستكمل خلال الأسابيع القليلة القادمة تمويلا بأكثر من ملياري دولار لمشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 950 ميغاوات في مدينة دبي.

ومشروع "نور للطاقة 1" المملوك بشكل مشترك لأكوا باور وصندوق طريق الحرير الصيني وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، هو المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، وهو مشروع يهدف للوصول إلى طاقة قدرها خمسة آلاف ميغاوات بحلول 2030.

وأحجمت أكوا باور عن التعليق، بينما لم ترد ديوا على طلبات للتعقيب.

وسيكون تمويل المشروع، الذي قال أحد المصادر إنه سيصل إلى 2.2 مليار دولار في المجمل، بآجال استحقاق مختلفة تصل إلى نحو 25 عاما.

وقالت المصادر إن التمويل سيقدمه ائتلاف تجاري من بنوك بينها بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وستاندرد تشارترد، وناتيكسيس، وبنك الاتحاد الوطني.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، وقعت ديوا على تعديل لاتفاق لشراء الكهرباء مع أكوا باور، لتضيف 250 ميغاوات من الألواح الكهروضوئية الشمسية إلى خطة أصلية بقدرة 700 ميغاوات.

وبعد التعديل، وصل إجمالي الاستثمارات اللازمة للمشروع إلى 16 مليار درهم (حوالي 4.36 مليار دولار) وفقا لما ذكرته الشركة التي تتخذ دبي مقر لها، وجرى تعيين شنغهاي إلكتريك كمقاول هندسة وشراء وإنشاء للمشروع.

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