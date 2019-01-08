شاهد: نفوق مئات آلاف الأسماك في نهر أسترالي

نفقت مئات آلاف الأسماك في إحدى المناطق النائية من أستراليا، حيث ألقت الحكومة باللوم على تكاثر الطحالب السامة، التي انتشرت بسبب تغير الظروف المناخية.

وهذه الظاهرة هي الثانية من نوعها منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما نفقت حوالي 10 آلاف سمكة، في نهر دارلينغ في منطقة مينندي، التي تبعد حوالي الف كلم غربي سيدني.

وبحسب جهات رسمية فإن انخفاضا مفاجئا لدرجات الحرارة الأسبوع الماضي تسبب في موت زهور الطحالب في المنطقة، ما نتج عنه تحلل الطحالب الشيء الذي افرغ النهر من الأوكسجين، وأدى إلى نفوق الأسماك.