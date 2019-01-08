شاهد: صراصير "تغزو" مكة .... والسلطات الرسمية تستنفر

في ظاهرة مفاجئة وغير مألوفة، غزت أعداد هائلة من "الصراصير" مدينة مكة وساحات محيطة بالحرم القدسي بمنطقة القشاشية خصوصاً.

وقالت "أمانة العاصمة المقدسة"، في بيان لها: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، فتود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى صرصار الليل من الحشرات المهاجرة".

وأعلنت أمانة مكة المكرمة، أن 22 فرقة مكونة من 138 فرداً و111 جهاز مكافحة يكافحون "صرصور الليل" الذي انتشر قرب الحرم المكي الشريف.

كما أوضحت أمانة مكة أنه تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها فعملت فرق الإصحاح البيئي التابعة لها على "رش حشرة الجنادب السوداء حول ساحات المسجد الحرام. وفي مناهل وغرف تفتيش الصرف الصحي ودورات المياه المحيطة بساحات المسجد".

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من هو "صرصور الحقل"؟

"صرصور الحقل" ويسمى أيضاً "صرصور الغيط" هو من عائلة Gryllidae ، رتبة مستقيمة الأجنحة Orthoptera ، وهي ليست من الصراصير المنزلية، وأقرب ما تكون من النطاطات التي تشبه الجراد، وتوجد في الحقول، وتتغذى على النبات، ولا تنقل أسباب الأمراض.

وقال مختصون إن هذه الظاهرة -وتسمى ظاهرة فوران الآفة- تحدث عندما تتهيأ لها ظروف معينة في بعض السنوات. وفي هذا العام نظراً للأمطار، وكذلك درجات الحرارة المناسبة، فإن تلك الحشرة حدث لها فوران.